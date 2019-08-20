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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Gazetesi
20.08.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Başka yavrulara can olacak

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Başka yavrulara can olacak

Balıkesir Erdek’te bir eğlence mekânının güvenlik görevlisi ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, mekânda yaralanan 5 kişiden biri olan 10 yaşındaki minik Selin’in önceki gün beyin ölümü gerçekleşmişti. Selin’in acılı anne-babası minik kızlarının organlarını bağışlayarak “Meleğimiz pisi pisine öldü. Başka yavrulara can olsun” dedi.

Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi’ndeki bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olan Emrah Saltık (33) ile müşteri Erdem Turan (23) 12 Ağustos’ta, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine mekândan ayrılan Turan, akşam saatlerinde tekrar geldiği mekânda yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda nöbet tutan Emrah Saltık’a doğru ateş açtı. Saltık’ın eğlence mekânının içerisine kaçmasıyla ateş açmaya devam eden Turan daha sonra aracına binerek kayıplara karıştı. Olayda 2’si ağır 5 kişi yaralanırken, Turan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan Erdem Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 HASTAYA UMUT OLACAK

Kalbine saçma isabet eden Mehmet Solaklar (46), olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay gecesi annesi Sinem ve babası Serkan Cebeci ile mekânda bulunan Selin Cebeci de (10) başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Küçük kız, önceki sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci’nin ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük kızın kalbi, akciğeri, böbreği, karaciğeri ve korneası Bandırma Devlet Hastanesi’ne gerçekleşen operasyonla alındı. Organlar, İstanbul, Bursa ve Ankara’da 5 hastaya umut olacak. Konuya ilişkin konuşan baba Serkan Cebeci ile anne Sinem Cebeci, “Olaydan sonra bizim meleğimizin organlarını başka yavrulara can olsun, umut olsun diye bağışlama kararı aldık. Rabbim inşallah onlara da can verir. Bizim çocuğumuz pisi pisine gitti. İnşallah başkalarının yavruları can bulur” dedi.

MEKAN ERTESİ GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden Selin Cebeci’nin teyzesi Çişem Tekfidan yaşanan korkunç olayı şu sözlerle anlattı: “Biz eğlence mekânındayken, silahlı bir kişi buraya geliyor
ve güvenlik görevlisine ateş ediyor. Güvenlik görevlisi mekânın içerisine kaçınca, o kişi yine peşinden gelerek ortalığa ateş açıyor. Tüfekten çıkan saçmalar 10 yaşındaki yeğenimizin başına isabet etti ve hayatını kaybetti. Büyük bir kargaşa vardı, çok fazla kişi yaralandı. Mekânın işletmecileri hiçbir şekilde yardımda bulunmadılar. Sokaktan gelen insanlar yardım ederek yaralıları araçlara taşıdılar. Bu mekân ertesi gün çalışmaya devam etti. Geçmiş olsun dilekleri için iletişime dahi geçmediler.”

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