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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Basit yaralamadan 1 yıl

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Basit yaralamadan 1 yıl

Gazeteci Neptün Bülent Eken, spiker eşi Kübra Eken’i döverek felç kalmasına neden olduğu iddiasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ‘eşi basit yaralama’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında Kübra Eken’in avukatı İpek Bozkurt şunları söyledi: “Dosyada müvekkilimizin yaralanmasına ilişkin 6 ayrı rapor vardır. Bu raporlardan 3 tanesinde müvekkilimin ağırlaştırılmış yaralanmasının, uğradığı darptan meydana geldiği belirtilmektedir. Adli Tıp raporlarında ise bu hususun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bizce Adli Tıp Kurumu görevini layıkıyla yerine getirmemiştir.”

Konuşmakta güçlük çeken mağdur Kübra Eken de “Biraz konuşabiliyorum. Avukatlarıma katılıyorum. En ağır cezayı alsın” derken, Eken’in konuşma güçlüğü çektiği tutanağa geçirildi. Tutuksuz sanık Neptün Bülent Eken ise son sözünde, “Ben üzerime atılı suçu işlemedim” dedi.

Basit yaralamadan 1 yıl

Neptün Bülent Eken

Sanık Neptün Bülent Eken önce ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alınarak 1 yıl 15 güne indirildi. Mahkeme hâkimi, sanığın mahkemeye yansıyan suç işleme konusundaki eğilimlerine göre tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığından cezayı ertelemedi.

Kübra Eken’e destek vermek için adliyeye gelen İstanbul Kadın Meclisleri üyesi kadınların getirdiği üzerinde, ‘Kübra Eken için adalet istiyoruz’ yazılı dövizi eline alan anne Nuran Yelkenci, “Ben bu dövizi, torunum S.A. 18 yaşına geldiğinde göstermek için saklayacağım. Ona, annesinin ve anneannesinin nasıl mücadele verdiğini göstereceğim” dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: MORLUK DARPTAN

İddianamede, Kübra Eken’in 20 Haziran 2013’te doğum yaptığı, taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikâyetiyle eşi tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü belirtilmişti. Eken’in beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildiği ifade edilen iddianamede adli tıp uzmanının, Eken’in kulak üstündeki ekimozun bir darp sonucu olabileceği ve bu durumun yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği aktarılmıştı.

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