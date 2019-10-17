Basının acı kaybı... Orhan Birgit vefat etti
TÜRK basınının duayen gazetecilerinden, eski milletvekili ve bakan Orhan Birgit (92) önceki gün hayatını kaybetti.
Uzun yıllar gazetecilik yapan Birgit, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başta olmak üzere birçok basın meslek örgütünde yer alıyordu. Orhan Birgit’in cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
MESLEĞE 1945 YILINDA BAŞLADI
Hukuk Fakültesi mezunu olan Birgit, gazeteciliğe 1945’te Mersin’deki yerel bir gazetede başladı. Daha sonra Memleket, ardından da Ulus gazetesinde çalıştı. İsmet İnönü’nün liderliğindeki CHP’yi takip etti. Kıbrıs meselesini yakından izleyen gazetecilerdendi. Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin yönetiminde yer aldı. Kim Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazdı. 1965’te siyasete girerek İstanbul milletvekili seçildi. 1974’te de Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu kabinede Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. Birgit, siyasetin ardından da basın meslek örgütlerinde gazeteciliğe katkı sağlamayı sürdürdü. Hatıralarını ‘Evvel Zaman İçinde’ kitabında toplayan Birgit, Hürriyet Vakfı İletişim ve Eğitim Merkezi’nin kurucu üyesi olarak da etkin çalışmalarda bulundu. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Yürütme Kurulu Başkanlığı da yapan Birgit’e Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca ‘Fahri Doktora’ ünvanı verildi. Birgit 1998 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. Bir dönem Basın Konseyi Başkanlığı’nı da yürüten duayen gazeteci, Basın Şeref Kartı taşıyordu.
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