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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Basının acı kaybı... Orhan Birgit vefat etti

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Basının acı kaybı... Orhan Birgit vefat etti

TÜRK basınının duayen gazetecilerinden, eski milletvekili ve bakan Orhan Birgit (92) önceki gün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Birgit, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başta olmak üzere birçok basın meslek örgütünde yer alıyordu. Orhan Birgit’in cenazesi bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MESLEĞE 1945 YILINDA BAŞLADI

Hukuk Fakültesi mezunu olan Birgit, gazeteciliğe 1945’te Mersin’deki yerel bir gazetede başladı. Daha sonra Memleket, ardından da Ulus gazetesinde çalıştı. İsmet İnönü’nün liderliğindeki CHP’yi takip etti. Kıbrıs meselesini yakından izleyen gazetecilerdendi. Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin yönetiminde yer aldı. Kim Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazdı. 1965’te siyasete girerek İstanbul milletvekili seçildi. 1974’te de Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu kabinede Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. Birgit, siyasetin ardından da basın meslek örgütlerinde gazeteciliğe katkı sağlamayı sürdürdü. Hatıralarını ‘Evvel Zaman İçinde’ kitabında toplayan Birgit, Hürriyet Vakfı İletişim ve Eğitim Merkezi’nin kurucu üyesi olarak da etkin çalışmalarda bulundu. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Yürütme Kurulu Başkanlığı da yapan Birgit’e Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca ‘Fahri Doktora’ ünvanı verildi. Birgit 1998 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. Bir dönem Basın Konseyi Başkanlığı’nı da yürüten duayen gazeteci, Basın Şeref Kartı taşıyordu.

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