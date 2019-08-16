Basın İlan Kurumu'nun yeni müdürü belli oldu
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı. Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE, ŞİRİN KARADENİZ ORAN ATANDI
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle