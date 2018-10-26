"Başıma ne geldiyse senden geldi" deyip penisini kesti
Çanakkale'de tecavüz suçundan yatan bir mahkumun kendi penisini meyve bıçağıyla keserek 2 parçaya ayırdığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Açık Cezaevinde tecavüz suçundan yatan M.K., "Başıma ne geldiyse senden geldi" diyerek, meyve bıçağıyla penisini kesip, iki parçaya ayırdığı iddia edildi.
Akıllara durgunluk veren olay dün akşam saatlerinde Çanakkale Açık Cezaevinde meydana geldi. Tecavüz suçundan hüküm giydiği öğrenilen M.K., psikolojik bunalıma girerek meyve bıçağıyla penisini kesti. Daha sonra penisini ikiye bölen M.K., kanlar içinde gardiyanlardan yardım istedi. Olayı gören cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla M.K., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle