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    Başbakan Yıldırım'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yanıt

    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, "Ermenistan Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan vazgeçiyorsa ona göre karşılık veririz" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" sözleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

    "Tabii bir görelim Ermenistan tabi yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle, başta komşularımız olmak üzere husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz." 

    Başbakan Yıldırım, "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" diye konuştu.

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    Etiketler: diplomasi , gündem
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