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    Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da hasar tespitleri için hemen harekete geçildi

    AA
    24.04.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım, Adıyaman'daki depreme ilişkin,"Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda resmi ziyarette bulunacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketinden önce basın toplantısı düzendi.

    Adıyaman'ın Samsat ilçeside meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

    Adıyamanda 5.1lik deprem... 13 yaralı var... Okullar tatil...Adıyaman'da 5.1'lik deprem... 13 yaralı var... Okullar tatil...

    Etiketler: başbakan yıldırım , adıyaman depremi , ispanya seyahati , NoMobil , gündem
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