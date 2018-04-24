Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da hasar tespitleri için hemen harekete geçildi

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda resmi ziyarette bulunacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketinden önce basın toplantısı düzendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçeside meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.