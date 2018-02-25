Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Başbakan Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

    Başbakan Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, "Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım Murat Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde konuştu.

    Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

    Alan terör örgütlerinden yerleşim yerleriyle köyleriyle bir bir temizlenmektedir. Ve inşallah tamamen PKK, PYD, YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden barklarından ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek orada huzur içinde yaşamlarını devam ettirecekleridir.

     Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de Akdeniz’de bir takım komplolar bir takım tezgahlar peşindeler.

    Buradan açık ifade ediyorum... Şartlar ne olursa olsun, Türkiye, deniz kuvvetleri olarak her hal ve şartta her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Kimse yanlış hesap yapmasın.

    Başbakan Türkiyedeki Afrinli sayısını açıkladı

     

    Etiketler: Başbakan , Binali Yıldırım , Afrin , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri