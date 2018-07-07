Başakşehir'de zincirleme kaza... İki kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler - Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, araçtan fırlayan biri ağır, iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kişi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede, polisin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırılacak.

Bu arada polis ekipleri, kazaya karışan diğer araç sürücülerini alkol kontrolünden geçirdi.