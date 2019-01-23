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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
23.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Başakşehir'de büyük operasyon! Piyasa değeri 41 milyon lira

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İstanbul, Başakşehir'de bir depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 41 milyon lirayı bulan çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümlerin Kırgızistan üzerinden Rusya, Norveç ve Finlandiya ülkelerine satılmaya hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir’de bir iş yerinde sahte parfüm depolandığı yönünde ihbar geldi. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek depoya 18 Ocak'ta baskın düzenledi. Yapılan baskında koliler içinde çeşitli markalara ait 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmayla sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 41 milyon lira olduğunu belirledi. Ekipler olayla ilgili olarak depo sahibi M.A. ve Suriye uyruklu D.D. ile J.R.’yi gözaltına aldı.

Başakşehirde büyük operasyon Piyasa değeri 41 milyon lira


SAHTE PARFÜMLERİ YURTDIŞINA ORJİNAL DİYE SATACAKLARMIŞ

Polis ekipleri ele geçirdiği sahte parfümleri şüphelilerin Kırgızistan üzerinden Rusya, Norveç, Finlandiya gibi pek çok ülkede bulunan iş yerlerine orijinal olarak satacaklarını belirledi. 2’si Suriye uyruklu 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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