Barışmaya gittiler... Sonrası korkunç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBarışmaya gittiler... Sonrası korkunç
GeriGündem Barışmaya gittiler... Sonrası korkunç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)-İHA
05.08.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

Barışmaya gittiler... Sonrası korkunç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barışmaya gittiler... Sonrası korkunç

Adana’da husumetli oldukları kişilerle barışmaya giden 2 kişi önce bıçaklandı sonra pompalı tüfekle vuruldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Fakıoğlu (26) ve Murtaza Özdemir (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gitti. Ancak Fakıoğlu ve Özdemir’in husumetli olduğu kişiler barışmaya yanaşmadı.

Bunun üzerine bir anda kavga çıktı; Fakıoğlu ve Özdemir husumetli olduğu kişiler tarafından önce bıçaklanıp sonra da pompalı tüfekle vuruldu.

Fakıoğlu ve Özdemir kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay gerçekleştiren kişiler ise hızla kaçtı.

112 sağlık ekipleri Selçuk Fakıoğlu’nu Adana Şehir Hastanesine, Murtaza Özdemir’i ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Selçuk Fakıoğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Fakıoğlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir’in ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışması başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tartışılan karara savcılıktan itiraz
Sıcak gelişme! Baklavacı kardeşlerin tabelaları indiriliyor...
'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar dehşete düşürdü
Ankara’da korkunç cinayet! Abisi öldürdü…