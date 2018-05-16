Barışa sabotaj

YENİ BİR İSRAİL TERÖRÜ

“Dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olundu. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Filistinliler ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek amacıyla 3 günlük yas ilan ettik, Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişarelerde bulunmak üzere çağırdık.

Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail’in şiddetine kol kanat geren Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abat etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abat etmeyecektir.



Amerikan elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerikan elçiliğinin açılışı, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Orantısız güç kullanarak terör uygulayan İsrail’in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz.



OLAĞANÜSTÜ ZİRVE ÇAĞRISI

Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye, bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyoruz. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir.

Türkiye, bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır. Bakanlar Kurulu’nda ve Cumhurbaşkanımız ile istişareler sonucu bir dizi karar aldık. Cuma günü itibarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak olağanüstü bir zirve çağrısı yaptık.



SÖZÜMÜZ SENET, VERİLECEK

(Emekliye bayram ikramiyesi) İnşallah haziran ayı içerisinde ödemeler yapılacak. Muhalefetin elemanları diyor ki ‘Bunlar bu ödemeleri yapmayacaklar, yapsalar bile 500-1500 arasında maaş alanlara 300, 1500-2000 arasındakilere şu kadar, daha yukarıdakilere bu kadar’ diye yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. AK Parti’nin sözü senettir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Net, eline geçen para, brüt değil. Şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er, erbaşlar, geçici köy koruculuğundan emekli olanlar, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da ikramiyeden yararlanacak.”