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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
28.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu

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'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı’na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa’da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" denildi. 

KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Darıca Kaymakamlığı’na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi’nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun’a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.

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