'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu
'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa’da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" denildi.
KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Darıca Kaymakamlığı’na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun’un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi’nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun’a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.
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