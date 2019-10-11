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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekatı nedir? Neden 'Barış Pınarı' adı verildi?

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile hazırlanan “Barış Pınarı Harekât Planı” Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim saat 16.00’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Düzenlenen harekatın ardından vatandaşlarımız harekata neden 'Barış Pınarı' isminin verildiğini merak ediyorlar. Peki Barış Pınarı Harekatı'nın bu ismi almasının sebebi nedir?

Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyecek harekatın adı özellikle seçildi ve bölgenin anlamına uygun bir isim olarak düşünüldü.. Hem Türkiye'nin harekat amacına hem de bölgedeki coğrafi yapıya vurgu yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı nedir?

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 9 Ekim 16.00’da uygulanmaya başlamıştır.

Harekatın adı neden Barış Pınarı?

Ayn el Arab, Resulayn, Ayn İsa ya da Türkçe karşılıkları ile Arap Pınarı, Pınarbaşı, İsa Pınarı. Bölge tam bir pınarlar coğrafyası. Harekatın adı da bu yüzden özel seçildi.

Sınırdaki birçok yerin adında "pınar" kelimesi var

Bölgeye barış getirecek olan harekatın ismine bölgedeki "pınar"lar ilham oldu.

Eski Askeri Ateşe Prof. Dr. Esat Arslan ise Barış Pınarı Harekatı ismiyle ilgili şunları söyledi:

"Bölgede Başpınar var ismi Resulayn, Aynülisa İsa'nın pınarı var, Ayn el Arap dediğimiz bu bölgede Arapça tekerleme vardır Zehap du Ayn el Arap. Şunu söylüyor ben pınarlar bölgesine geldim ne Arap gördüm ne pınar gördüm bu laf bugünleri söyleyen bir şeydir." Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Ayn'ın Türkçe'de karşılığı Pınar ayn Arap, Arap'ın pınarı, Cumhurbaşkanı tesadüfen vermedi bu isimleri. Pınarla alınan yerler var gelin bu tarafa Ceylanpınar ortadan ikiye bölmekle bu taraf ceylan bu taraf Resulayn diyemezsiniz. Burada tarihi doku ve bağlar var. Buradaki varlık sebebimiz de bu." diye konuştu.

 

 

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