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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.08.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Barınakta yürek sızlatan görüntü

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Barınakta yürek sızlatan görüntü

Yaptırıldığında Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çekilen görüntüler, içler acısı durumu ortaya çıkardı. Barınaktaki bir çöpten günler önce öldüğü tahmin edilen havyan leşi çıktı.

Tunceli Belediyesi’nde kayyum başkan olarak görev yaparken öğrencilerin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel tarafından yaptırılan Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 11 ay önce açılmıştı. İlk aşamada 402 köpek, 7 kedi ve 1 de eşek bulunan barınak sokak hayvanlarının evi haline gelmişti.

Barınak, yerel seçimlerin ardından TKP’li belediye tarafından yönetilmeye başlandı. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin son hali ise görenlerin içini sızlattı. Barınağa giden hayvanseverler, bir çok hayvanın hastalıktan yerden kalkamaz hale geldiğini ve içler acısı durumu görüntüledi. Hayvanseverlerin ayrıca barınaktaki bir çöpten kedi leşi çıkarması ayrı bir şok yaşattı.

Barınakta yürek sızlatan görüntü
İçler acısı durumu hayvansever anlattı

Barınaktaki durumu anlatan hayvanseverlerden Melisa Alpaya, "Burada hayvanlar çiftleşiyor ve hiçbir şekilde kısırlaştırılmıyor. Yaralı hayvanlar var, kurtlanmış, sinekliler. Hayvan doğum yapmış boynunda zincir var. Bu hayvanın süt kazanması için yürümesi lazım. İki tane veteriner var, ikisi de her geldiğimde 'ihbardayız' diyorlar. Bir tane teknisyen burada. Aşıları o yapıyor. Böyle bir şey yasak. Teknisyen aşı yapamaz. Küçük bir yavru vardı kedi odasına atmışlardı" dedi.

Hayvanların kanlı ishalleri olduğunu ve yemek olmadığını ileri süren Alpaya, "Hayvanlar aç. Bir hayvanın 13 yavrusu var. Bir tane odada 4 hayvan bir arada. Bu da yanlış. İlaç yok, tıbbi malzeme yetersiz. Gelenlere yeterli diyorlar. Dışarıdan bakım için hayvan getiriliyor. Bu yasak. Bu belediyenin malzemesiyse dışarıdan hiçbir hayvan getirilip bakım yapılamaz. Bir kaba su konmuş suyun içi pislik dolu" ifadelerini kullandı.

Barınakta yürek sızlatan görüntü

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