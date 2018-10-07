Bari Ladik ölmesin

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan, yüzer adaları ve turna balığı ile tanınan 870 hektar büyüklüğündeki Ladik Gölü'nde su seviyesi her geçen yıl düşmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede göldeki su seviyesinin 4.5 metreden 80 santime kadar düştüğü belirlendi. Göldeki yüzen adalar kaybolurken, turna balığı da büyük oranda azaldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat, erozyon ve sulama için kullanılan sudan dolayı su seviyesinin düştüğünü belirterek şunları söyledi:

‘CİDDİ BALIK ÖLÜMLERİ OLDU’



“Ladik Gölü, baraj gölü haline getirilmeden önce 4.5 metre derinliğe sahipti. Baraj gölü yapıldıktan sonra yağmur ve kar sularının biriktirilip tarıma uygun arazilerin sulanması maksadıyla kullanılması planlanmıştı. Ancak erozyon ve diğer faktörlerle göl alanı dolduğu için sulama maksadıyla çekilen su, göldeki derinliği her geçen gün biraz daha azalttı. Şu anda derinlik 80 santimetre. Göl tabanının yaklaşık yüzde 45'i ineklerin otladığı sahalar haline dönüştü. Kalan kısımda da çok ciddi balık ölümleri gerçekleşti. Eğer su rejimi göldeki bu derinlik dikkate alınmadan devam edilirse kuruyan Akşehir Gölü, kurumakta olan Eber Gölü, Burdur Gölü gibi Ladik Gölü’nün de kısa bir zaman sonra kuruyan göller arasına katılacak.



'ESKİDEN BİR GÖL VARDI' DERİZ



Ladik Gölü'ndeki yüzer adalar şu anda tabanla birleşmiş durumda. Kuşlar üreme dönemlerinde yüzer adaların üzerinde kuluçka yapmak ve yuva kurmak suretiyle nesillerini devam ettiriyorlardı. Şimdi o kuşların Ladik Gölü'ne gelme sebepleri ortadan kalktı. Göldeki derinliğin 2.5 metrenin altına inmemesi gerekir. Yoksa yakın bir gelecekte 'eskiden burada bir göl vardı' deriz. Gölle birlikte sucul hayat da can çekişiyor. Ladik Gölü için karakteristik olan turna balığının sayısında son yıllarda çok ciddi bir azalma görünmekte.”





NAKİLLİK TELEKLER



SAMSUN'daki 364 kuş türü bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kanatlarında kırık veya zedelenme oluşan kuşlar telek nakliyle uçuruluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner kliniğinin sorumlusu Paria Tabatabaei, özellikle şahin ve alaca baykuşların bu şekilde getirilen kuşlar arasında ilk sırada olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Bu kuşların kanatlarında bir tane eksik telek bulunması, uçamaması anlamını taşıyor. Kırık veya zedelenmiş teleklerin yerine yine aynı tür yırtıcı kuştan alınan telek yerleştirdiğimizde uçabildiklerini tespit ettim. Ölmüş hayvanların teleklerini alıp saklıyorum. Onları etaplarına ve kanattaki sırasına göre diziyorum. Bu dizgi içinde hayvanların hangi teleği eksikse oraya nakil yapıyoruz. Kuşun yeni teleği geldiğinde nakil teleği atılıyor. Böylelikle hayvan kendi vücuduna ait teleğe kavuşuyor. Bizim yaptığımız, hayvanın rehabilitasyon sürecini nakil telekle hemen çözmek ve uçmasını sağlamak. Bu güne kadar baykuş ve şahin olmak üzere 5 kuşa bu uygulamayı yaptık."