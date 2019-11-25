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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.11.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Barda dehşet: 2 garsonu bıçakladı

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Barda dehşet: 2 garsonu bıçakladı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir bara eğlenmek için giden müşteri, alkolün etkisiyle siparişleri geç kalınca kavga çıkartarak iki garsonu bıçakladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü’nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, akrabasıyla geldiği barda alkol kullanarak eğlenmeye başladı. Alkolün dozunu kaçıran müşteri, sürekli istekleriyle ortamda gerginlik oluştururken, çalışanlar müdahalede bulunmak istedi.

Uyarılara rağmen garsonlara aynı şekilde davranan müşteri, daha sonra ‘siparişlerim geç kaldı’ diyerek taşkınlık çıkarmaya çalıştı. Tam bu sırada güvenlik görevlileri alkollü müşteri ve akrabasının dışarıya çıkmasını istedi. Dışarıya çıkan şüpheli, bir süre sonra tekrar içeriye girerek çalışanlara tekme ve yumruklarla saldırdı.

Barda başlayan kavga ise daha sonra mekanın dışına taştı. Barın dışarısında devam eden kavgada arabasına giden alkollü şahıs, aldığı bıçakla Eyüphan D. ile Emre C. isimli iki garsonu bıçaklayarak olay yerinde kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı garsonlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ortalık savaş alanına döndü, onlar eğlenmeye devam etti

Kavga sırasında barın içerisi adeta savaş alanına dönerken, bazı müşterilerin rahat tavırları dikkat çekti. Saldırgan ve bar çalışanlarının kavgasında müşterilerin bazıları cep telefonuna kaydederken, bazıları ise kavgayı umursamayarak arkadaşlarıyla sohbet edip, eğlencesine devam etti.

Barda yaşanan kavga anı kamerada

'Siparişlerim geç kaldı' diyerek barda kavga çıkaran alkollü müşterinin iki garsonu bıçakladığı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin eğlendiği sırada kavganın çıktığı ve olayın mekanın dışına doğru taştığı görülüyor. Ayrıca bazı müşterilerin kavgayı umursamadığı, bazılarının ise cep telefonuna kaydettiği görülüyor.

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