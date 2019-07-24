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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
24.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Baraj kıyısından 280 fosil çıktı

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Baraj kıyısından 280 fosil çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 10 ay önce başlatılan kazı çalışmalarında fil, zürafa, at ve gergedanlara ait 280 fosil bulundu.

Geçen yıl Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulundu. 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller, uzmanlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Bölgede kazı çalışmaları, 8 kişilik ekip sürdürüyor.

Baraj kıyısından 280 fosil çıktı
'7,5 MİLYON YILLIK FOSİLLER GENELLİKLE FİLLERE AİT'

Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Antropolog Özge Kahya, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile başlattıkları kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Yaklaşık 7,5 milyon yıllık bu fosiller, genellikle fillere ait. 'Bovit' denilen boş boynuzlulara, gergedan ve zürafalara ait örnekler de var. Yaklaşık 111 kilometrelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Yamula Barajı çevresi bizim konumumuz olmaktadır. Çevril, Taşhan ve Hırka Mahallerinin baraj kıyılarında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Baraj kıyısından 280 fosil çıktı
'KAZILARIMIZ EKİM AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'

Bu yıl ki kazı çalışmalarına Haziran ayında başladıklarını belirten Kahya, "Bu kazı çalışmalarımız ekim sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda bilimsel danışmanlığımızı yapmakta olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlivan bizim bilimsel danışmanlığımızı yapmaktadır. Bugün bir file ait leğen kemiğinin çok iyi korunma durumu olmadığı için alçı çekme uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Baraj kıyısından 280 fosil çıktı
'30 YIL ÇALIŞMA YAPILMASI MUHTEMEL'

Kazı çalışmalarına başladıkları günden bu yana çok sayıda fosil bulduklarını kaydeden Kahya, "Bundan sonra 'Karnivor' dediğimiz etçillere ait premolar ve kanin dişleri bulduk. Karnivorlar çok fazla bulunan bir hayvan değildir. Çok sürü halinde yaşamazlar ve zeki hayvanlardır. Fosilleşme durumları daha azdır. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Geçen seneden bu yana 280 tane fosil çıkardık. Bu rakamlar ilk kurtarma kazısı için ciddi bir rakam. Çoğu da file ait kafatası ve çene parçaları. Kazımızın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 sene daha çalışma yapılması muhtemel" diye konuştu.

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