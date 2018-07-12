Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Baraj gölü kenarında çalışan kepçe sulara gömüldü

    Baraj gölü kenarında çalışan kepçe sulara gömüldü

    Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın) (DHA)
    12.07.2018 - 08:35 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Baraj Gölü kenarında çalışan kepçe toprağın kayması sonucu sulara gömülürken, kepçe operatörü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    Olay, dün saat 17.30 sıralarında İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Arazi çalışması yapan Ersin Aygün yönetimindeki kepçe, toprağın kayması sonucu baraj gölüne devrildi.

    Kepçe sulara gömülmeden kısa bir süre önce Aygün kabinden çıkarak kendisini kurtarırken, 10 tonluk kepçe ise baraj gölünün sularına gömülerek gözden kayboldu.

    İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, balıkadamlar ise 30 metre derinlikteki kepçeyi çıkarmak için keşif yaptı. Kepçeyi kurtarma çalışmalarının keşfin tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

    Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Baraj gölü kenarında çalışan kepçe sulara gömüldü

    Baraj gölü kenarında çalışan kepçe sulara gömüldü

    Etiketler: Aydın , Nazilli
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri