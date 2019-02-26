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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.02.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu

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'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, Pakistan ve Bankladeş uyruklu 28 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alana bırakıldı. Bölgede devriye gezen jandarma ekiplerince fark edilen göçmenler, tek tek toplanırken, yaşananlar ise Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi hatırlattı.

Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 18'i Afganistan, 5'i Pakistan ve Bangladeş uyruklu 28 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı.

Ücretini ödeyip kamyona yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Araklı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde karayolu yakınındaki ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.

Banker Bilo filmindeki o sahne Trabzonda gerçek oldu

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 28 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 28 göçmen yakalandı. Ekipler, mültecileri araçlarla İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri yapılan çalışmaları neticesinde, bahse konu kamyonu yakalayarak, içendeki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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