Bankalar bugün açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer?

Her sene olduğu gibi bu sene de bankaların 1 Ocak'ta çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. EFT, havale ve borç ödeme gibi çeşitli işlemlerini ertelemek istemeyenler, bankaların 1 Ocak'ta açık olup olmadığı sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, bugün yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

BANKALAR YILBAŞINDA AÇIK MI?



Bu yıl 01 Ocak 2020 tarihi Çarşamba gününe denk geldi. 1 Ocak Çarşamba günü başta okullar olmak üzere tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak. Havale ve EFT gibi çeşitli para gönderim işlemleriniz de bir ertesi gün olan 2 Ocak gününde hesaplara yansıyacak.