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    Bankacı ilişkiye girdi, falcı şantaj yaptı

    SEFA KARAHASAN (DHA)
    14.07.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) T.A. adlı iş insanını tuzağa düşürerek cinsel ilişki görüntüleriyle şantaj yapan çete çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın, 4 kişi tutuklandı.

    İş insanı T.A.'ya 4 milyon lira borcu olan Süleyman D.; parayı ödememek için bankacı Didem U., falcılık yaptığı belirtilen Arife Ö. ve Muharrem T. ile plan yaptı. Planın ardından harekete geçen şüpheliler, Didem U.'nun evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından Didem U., önceden tanıdığı iş insanı T.A.'yı evine davet edip, birlikte oldu. Didem U., daha sonra elindeki görüntüleri Süleyman D.'ye ulaştırdı. Süleyman D. de, T.A.'ya şantaj yaparak, elinde görüntülerinin olduğunu ve borcunun silinmesini istedi.

    POLİS ÖZEL EKİP KURDU

    Görüntülerden çekinmediğini belirten T.A. ise Süleyman D.'ye borcunu ödemesini söyledi. T.A. daha sonra polise giderek kendisine görüntülerle şantaj yapıldığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine özel ekip kuran polis, şüphelileri takibe aldı. Takibin sonucunda şüphelilere yönelik Lefkoşa ve Girne'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Süleyman D., Didem U., Arife Ö. ve Muharrem T., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok gizli görüntü ve ses kaydı ele geçirildi.

    Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

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    Etiketler: falcı , cinsel ilişki , KKTC , tutuklandı
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