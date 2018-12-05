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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
05.12.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Bankacı cinayetinde flaş gelişme... Eşi sevgilisini suçladı

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Bankacı cinayetinde flaş gelişme... Eşi sevgilisini suçladı

Bankacı Salih Şahin (41) cinayeti ile ilgili açılan davanın bugün görülen duruşmasında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Eşi Salih Şahin’i, sevgilisi Murat Altun ile birlikte öldürmekle suçundan Aslı Şahin, cinayeti itiraf etti. Aslı Şahin, Altun ile birlikte olduklarını, eşini de, sevgilisi olan Altun’un öldürdüğünü anlattı. Şahin’in cansız bedeninin ise, apartman elektriklerinin kapatılması sonrası evden çıkarıldığı anlaşıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Şahin ve Altun için tutuklama kararı verdi.

Özel bir bankada yönetici olarak çalışan Sahil Şahin cesedi, geçen yıl sonunda, sahibi olduğu otomobil içinde Beykoz’da bulunmuştu. İlk etapta kaza olduğu düşünülen olay sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma sonrası, Şahin’in kaza değil, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisi olarak eşi Aslı Şahin (42) ve Murat Altun tutuklandı. Yapılan inceleme sonrası cinayet akşamı, Salih Şahin’in yanı sıra; Aslı Şahin ve Murat Altun’a ait telefon numaralarının da aynı evde sinyal verdiği anlaşıldı.

İKİNCİ DURUŞMADA İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürecinde Şahin ve Altun tutuklandı. Davanın geçen Eylül ayında görülen duruşmasında Altun serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşması ise bugün yapıldı. İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen bilgisayar programcısı Aslı Şahin, Altun ile sevgili olduklarını anlattı.

Eşi Salih Şahin’in, Altun tarafından boğularak öldürüldüğünü anlatan Şahin, Altun’un kendilerini tehdit ettiğini sürekli para istediğini bu nedenle gerçekleri anlatmak istediğini söyledi.

Şahin, eşi Salih Şahin’in, sevgilisi ile birliktelikleri önünde engel olduğu gerekçesi ile Altun tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şahin duruşmada, Altun’un kendisine “Senin onunla birlikte olmanı istemiyorum. Benim yanımdan kalkıp kocanın koynuna gidiyorsun, ben bunu hazmedemiyorum" dediğini öne sürdü.

Şahin ifadesinde, ölü haldeki eşinin, Altun tarafından aracın şoför koltuğuna oturtulduğunu, aracın ise uçurumdan aşağı bırakıldığını kaydetti. Şahin ifadesinde ayrıca, araca bir de içki şişesi koyduklarını anlattı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Aslı Şahin ve Murat Altun için yeniden tutuklama kararı verdi. 

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ARADI

Dava dosyasına göre Şahin evde boğulduktan sonra otomobiline konuldu ve cesedi Beykoz’da kaza süsü verilmiş halde bırakıldı. Şahin’in cesedini olayın ertesi günü bir muhtar gördü. Dosyada, Aslı Şahin’in olay günü Murat Altun’u ankesörlü telefondan arayarak eve çağırdığı bilgisi yer aldı.

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