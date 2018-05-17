'Bandırma' uğurlaması

Tören, İstanbul’da Atatürk Müzesi olarak kullanılan, 1919’da Atatürk ve ailesinin yaşadığı Akaretler’deki tarihi binanın önünde başladı. CHP ve İYİ Parti üyeleri, bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldı. Beşiktaş Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Akaretler’den Beşiktaş-Çarşı’ya yürüyen grup, Barbaros Bulvarı’nı geçerek iskeleye indi. İskeleye yanaşan ve içinde Atatürk ile birlikte 18 silah arkadaşı ile Bandırma Vapuru’nun temsil edildiği tekne, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç tarafından asker selamıyla uğurlandı. Denize çelenk bırakıldı. Buradaki törende kısa bir konuşma yapan Tahir Doğaç, “Ey Gazi! O gün yola çıktığın gibi, aynı ruhtayız, aynı inançtayız. Seni unutmadık, unutmayacağız. Yolun açık olsun Gazi. Emanetin emin ellerdedir” dedi.