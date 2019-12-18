Bamsı isminin anlamı nedir? Bamsı ne demek?

Bamsı isminin anlamı son günlerde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle Kuruluş Osman'da yer alan Bamsı Bey karakteriyle beraber, Türkçe kelime olan Bamsı'nın anlamına yönelik araştırmalar hızlandı. İşte, Bamsı'nın anlamı ile ilgili bilgiler.

BAMSI NE DEMEK?

Bamsı adı kelime anlamı olarak yüksek ulu, ulaşılamaz anlamına gelmektedir. Bamsı ismi Türkçe kökenlidir.

BAMSI ANLAMI NEDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.