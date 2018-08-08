Balyozu onaylayan hakim Polatlı’da yakalandı
15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyeliği suçuyla tutuklanan daha sonra tahliye edilen eski Yargıtay 9. Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul, Polatlı’da yakalandı.
Kamuoyunda kumpas davası olarak bilinen Balyoz davasının kararını onaylayan heyetin başkanı olan Ertuğrul darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Eski Yargıtay 9. Dairesi Başkanı olan Ertuğrul, yaklaşık 10 gün önce yargılandığı davada tahliye edilmişti.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Tahliye kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz etmesi üzerine Ertuğrul hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Ertuğrul, Polatlı’da ikamet ettiği evde Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonla tekrar yakalandı.
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