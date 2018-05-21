Baluken hariç cezaevindekiler listeye alınmadı

1 Kasım 2015’te 59 sandalyeyle parlamentoya giren HDP’den 11 üyenin milletvekilliği düşürülmüştü. Kalan 48 milletvekilinden bazıları, ‘iki dönem’ sınırı nedeniyle aday gösterilmedi. Bu şart da eş başkanlar ve tutuklu bir milletvekiline uygulanmadı. Geçen dönem olduğu gibi Ermeni, Arap, Ezidi gibi farklı etnik toplumlardan temsilcilerin yanı sıra farklı mezheplerden dini kimlikleriyle öne çıkan isimler HDP listelerinde yer aldı.

Çözüm sürecinde İmralı heyetini oluşturan üç isimden Eş Genel Başkan Pervin Buldan İstanbul 1. bölge 1. sıraya kaydırılırken, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder iki dönem kuralına uyacağını belirterek aday olmadı. İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü de “Meclis nöbetinin sona erdiğini” belirterek aday olmadığını açıkladı. Terör örgütü suçlamasıyla yargılanan ve yakın zamanda tahliye olan gazeteci Ahmet Şık İstanbul 2. bölgede 1. sıradan, Türkiye İşçi Partisi kurucu meclis üyelerinden tiyatro sanatçısı Barış Atay Mengüllüoğlu Hatay 1. sıradan aday oldu.

YEĞEN ‘ÖCALAN’LAR DEĞİŞTİ

Partinin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van’dan aday gösterildi. Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın yerine bu seçim bölgesinden, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın diğer yeğeni ve Mardin eski il başkanı Ömer Öcalan aday yapıldı.

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kuzeni Prof. Dr. Mithat Sancar yine Mardin’den aday gösterildi.