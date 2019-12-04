Baltık ülkeleri hangileri? Baltık ülkeleri nerede?
Baltık ülkeleri, Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden oluşmaktadır. Tarihi ve coğrafi bir birliktelikleri bulunan bağımsız cumhuriyetler için kullanılan Baltık ülkeleri, genel manada pek çok ülkeyi kapsasa da NATO tarafından birkaç ülkeyi nitelemektedir. Peki, Baltık ülkeleri hangileri ve nerede yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Baltık ülkeleri, NATO tarafından birkaç ülkeyi nitelemektedir. Baltık Denizine kıyısı olan ülkeler olarak da düşünülebilecek olan Baltık ülkeleri, son zamanlarda Baltık Denizi Devletleri Konseyi'ni ifade etmektedir. İşte, baltık ülkeleri hakkında bazı bilgiler
Baltık ülkeleri, Baltık Denizi'ne kıyısı olan tarihi ve coğrafi birliktelikleri olan bağımsız cumhuriyetlerdir. Önceleri sadece Estonya, Letonya ve Litvanya için kullanılan bu tabir günümüzde zaman zaman Baltık Denizi Devletleri Konseyi'ni kastetmek amacıyla da kullanılır.
Üç Baltık Devleti, aralarında tarihi ve coğrafi yakınlık bulunan Estonya, Litvanya ve Letonya'dır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler 2004 yılında Avrupa Birliği, 2005 yılında ise de NATO'ya üye olmuşlardır. Baltık Devletleri, Rusya'ya bağlı olan ancak Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi ile Rusya arasında yer almaktadır.
Üç Baltık Devleti, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye değildir.
BALTIK DENİZİ DEVLETLERİ KONSEYİ İÇERİSİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?
Baltık Denizi Devletleri Konseyi, Soğuk Savaş'ın ardından Baltık Denizi çevresinde meydana gelen jeopolitik değişimlere cevap verebilmek ve hükümetlerarası iş birliğini tesis etmek amacıyla 5 - 6 Mart 1992 tarihlerinde kurulmuş birlikteliktir.
BDDK'nın üyeleri Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya, Rusya ve Avrupa Komisyonu'dur.
Üye ülkelerden Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın Baltık Denizi'ne kıyısı yoktur.
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