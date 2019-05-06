Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi ve Kepsut ilçelerinde FETÖ/PDY üyesi 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan G.K. Kepsut ilçesi İhsaniye mahallesinde ve N.K.da Karesi ilçesi Beyköy mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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