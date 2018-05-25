Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Balık avlamak istediler, mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler

    Balık avlamak istediler, mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler

    İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş) (DHA)
    25.05.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde balık avlamak isteyen 4 kişi, yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Keşiş Çayı’nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın’ın Kumarlı Mahallesi’nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı’na balık avlamaya gitti. Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye’den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Balık avlamak istediler, mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler
    5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

    Mahsur kalan Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 5 saat sonra kurtarıldı. Hazır bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.

    Balık avlamak istediler, mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri