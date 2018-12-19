Baldız cinayetinde şoke eden ifade!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaldız cinayetinde şoke eden ifade!
GeriGündem Baldız cinayetinde şoke eden ifade!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
19.12.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Baldız cinayetinde şoke eden ifade!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baldız cinayetinde şoke eden ifade!

Kayseri’de 16 yaşında kaybolan ve aradan geçen 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut’un ablası Çiğdem Çakırer, cinayet sanığı olarak tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen eşi Umut Çakırer'ın suçsuz olduğunu savundu. Çiğdem Çakırer, "Filiz'i kaybolduktan 1,5 yıl sonra bir sağlık ocağında gördüm. Bana gülümsedi, konuşmadı, kaçıp gitti. Annemi de telefonla arayıp, gördüğümü söyledim. Kocama, iftira atılıyor" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan ve o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K.'nin evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'ın yanına gittiğini saptadı. Polis ekipleri, Umut Çakırer'ı takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Umut Çakırer'i gözaltına aldı. Enişte sorgusunda baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Umut Çakırer'ın ifadesinin ardından polis, bölgedeki yüzlerce mağarada iş makinesiyle arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Umut Çakırer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda enişte hakkında 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

ANNE İSYAN ETTİ, ABLA KOCASINA SAHİP ÇIKTI

Damadı hakkında dava açılmasının ardından "Düşman içerideymiş" diyerek gözyaşı döken anne Durna Karadavut'un aksine abla Çiğdem Çakırer, kocasına destek verdi. 3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, eşine, iftira atıldığını öne sürerek, "Umut'un arkasındayım. Eşime zorla ifade verdirip, iftira attılar. Eve gelen polisler cinayet için geldiklerini söylemediler. Sadece ifade alacaklarını söylediler. Asansöre bindiklerinde 'Seni cinayetten aldık' diyorlar. Eşim iyiliğinin kurbanı oldu" diye konuştu.

'FİLİZ ÖLMEDİ, YAŞIYOR'

Kardeşinin ölmediğini hatta kaybolduktan 1,5 sonra gördüğünü de iddia eden abla Çakırer, "Filiz ölmedi, yaşıyor. 1,5 sene sonra kız kardeşimi, Ziya Gökalp Sağlık Ocağı'nın orada gördüm. İlk çocuğum altı aylıktı. Anneme telefon açıp, 'Kızın hayatta, yaşıyor' dedim. Filiz'in, peşinden gidemedim. Bana gülümsedi, konuşmadı, kaçtı gitti. Çocuğum yanımda olduğu için peşinden gidemedim" dedi.

'EŞİMİN ARKASINDAYIM'

12 yıl sonra kız kardeşine öldü denilmesine anlam veremediğini de kaydeden Çiğdem Çakırer, "12 yıl sonra nasıl oluyor da öldü diye aranıyor? Eşim iyiliğinin kurbanı oldu. Bunu annem de biliyor. Üç çocuğum var. Eşimin arkasındayım. Ortada bir iftira var. Gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyorum. Gerçek suçluların ortaya çıkmasını istiyorum. Öldüyse gerçek ortaya çıksın. Hala hayatta ise sesime kulak versin, Filiz'e yalvarıyorum. Eşim böyle bir şey yapmadı. İftiraya kurban gitti" diye konuştu.

'ANNEM ÖNCEDEN DE HASTAYDI'

Yüzde 97 görme kaybı yaşayan annesi Durna Karadavut'un daha önceden de gözlerinden rahatsız olduğunu savunan Çakırer, "'Gözlerim kurudu' diye ağlıyor ya hani, benim aklım yetti yeteli annem hep hasta, 12 sene boyunca annem neredeydi? Aklı neredeydi? Bu zamana kadar kızını aramadı da şimdi neden bunları söylüyor? Dayak atan, evden kaçan, iki hafta gelmeyen kızıydı, bunları neden söylemiyor?" dedi.

Kardeşinin uyuşturucu kullandığını da öne süren Çiğdem Çakırer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filiz, okula gitmiyordu. Okula kitap bırakmaya gitmişti. Emirgan Parkı'nda gören benim. Neden bunları söylemiyorlar? Neden benim kocamı suçluyorlar? Gerçeklerin peşine neden düşmüyorlar? Sesimi lütfen duyun. Yalvarıyorum. Eşim suçsuz, onun arkasındayım. Eşime neden iftira atıyorlar? İyiliklerinin karşılığı bu mu? Umut, dediklerini yapmadıkları için bunlar başımıza geldi. Eşim, sanayicidir. Sanayide herkes Umut'un, nasıl bir insan olduğunu bilir, kimseyi incitemediğini orada ki esnaf bilir."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da fırtına alarmı! Sarıyer'de dere taştı, 12 kişi kurtarıldı

15 kişilik infaz timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’