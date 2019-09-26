Baklavacıların saldırısına uğrayan çiftin çocuğu doğdu
İstanbul Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde, 7 aylık hamileyken trafikte Seydioğlu Baklavaları’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin saldırısına uğrayan Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan’ın çocukları doğdu.
Geçtiğimiz pazar günü doğum yapan Ayfer Bahçıvan, 3 kilo 330 gram ve 50,5 santim boyunda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarına Çınar ismini verdiklerini söyleyen baba Yunus Emre Bahçıvan, “Daha önce eşim bir kaç kez düşük yapmıştı. O yüzden çok sıkıntılı bir süreç yaşıyorduk ve korkumuz vardı. Çok şükür yavrumuz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Şu an eşimin ve yavrumuzun durumu çok iyi” dedi.
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