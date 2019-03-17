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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
17.03.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza

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Bakırköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza

İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin saat 03.30 sıralarında Bakırköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Aynı yönde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere toplam 3 araç daha kazayı görüp fren yapmasına rağmen duramayarak zincirleme kazaya karıştı.

D-100 kara yolunu adeta savaş alanına çeviren kazada taksi sürücüsü, takside bulunan 2 kadın yolcu ve kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, D-100 kara yolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bu istikamette seyreden sürücüler yan yola yönlendirildi. Kazanın trafik yoğunluğu oluşturması ambulansların olay yerine geç ulaşmasına neden olurken yaralıların savaş alanına dönen yolda yardım beklediği anlar kameraya yansıdı.

Yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak, çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırıp kaza yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

 

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