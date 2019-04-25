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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Bakırköy’de motosiklet yayaya çarptı

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Bakırköy’de motosiklet yayaya çarptı

İstanbul Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı gencin bacağı kırıldı. Kazayı gören arkadaşları gencin yardımına koşarken, yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki Mustafa Yılmaz idaresinde olan 33 VF 886 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Atahan Duru isimli 16 yaşındaki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve Atahan Duru yere düşerken, motosiklet ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alışveriş merkezinde bulunan gençler, arkadaşlarının yerde yattığını görünce kazanın olduğu yere hızlıca geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Atahan Duru isimli gencin sol bacağında kırık olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı gencin arkadaşları olayın etkisiyle paniğe kapıldı. Sol bacağında kırık olduğu öğrenilen genç ambulansa alınarak tedavi için Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada kaza nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılırken diğer iki şeritten trafik kontrollü olarak sağlandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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