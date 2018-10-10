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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
10.10.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Bakırköy’de gazetecinin feci ölümü

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Bakırköy’de gazetecinin feci ölümü

Bakırköy’de bir aracın çarptığı gazeteci Aynur Meriç feci şekilde hayatını kaybetti. İki kişiye daha çarptıktan sonra durabilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynur Meriç'in kardeşi Doktor Suat Kayaalp, şüpheli E.E.’nin kırmızı reçeteli ilaç kullandığını ve şizofren olduğunu iddia etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy İncirli’de bir ara sokakta yaşandı. İddialara göre, 2 kızı ve 4 torunu olan Gazeteci Aynur Meriç (60), kentsel dönüşümde olan evini görmek için aracını inşaatın yanına park etti. Bu sırada sokağa aracıyla hızla giren 34 TP 5022 plakalı aracın sürücüsü E.E., aracının bagajından eşya alan Meriç’e çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre iki kez Meriç’e çarpan E.E., aracının altına aldığı kadını birkaç metre sürükleyerek kaçmaya başladı. Kaçarken 2 kişiye ve araçlara da çarpan sürücü, birkaç metre ötede durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Meriç’in vücudunda kırıklar ve travmalar oluştu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yoğun bakımda olan Meriç günler sonra hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Meriç’in cenazesi, sevenleri ve aile yakınlarının katıldığı cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı. 

Olay günü Aynur Meriç’in yanında bulunan ve kazadan son anda kurtulan İhsan Biçer, aracın çok süratli olduğunu ifade ederek, “Arkadan son sürat bir araç geldi, yolundan gitmiyordu. Bize öldürme kastı varmış gibi son süratle geldi. Son anda direksiyonu sola kırarak Aynur Hanım’a çarptı. Kendi arabasıyla diğer arabası arasına sıkıştırdı Aynur Hanım’ı. Daha sonra aynı araç buradan gittikten sonra kamyona çarptı ve ileride 2 bayana daha çarptı. Ben canımı zor kurtardım, bir anda geriye fırladım. Son anda gördüm” dedi.

SÜRÜCÜ ŞİZOFREN Mİ?

Ablasının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Doktor Suat Kayaalp ise, “Ablam arabasını bu şeritli yere çekmiş. Karşı sokaktan 90 veya daha hızlı süratle gelen birisi ablama vurdu” diye konuştu. Şüpheli E.E.’nin kırmızı reçeteli ilaç kullandığını, şizofreni olduğunu düşündüğünü söyleyen Kayaalp, “Bu insanların kontrol altında olması gerekiyor. İlacını almayı reddetmiş, 2018'de tekrar ilaç aldığını öğrendik. Ablam hastanede 4 gün kadar yoğun bakımda kaldı. 8 ayrı kırığı vardı ablamın. Burada hala ablamın kanı var yerde. Yakalandı tutuklandı şu anda. Mahkemede biz onu gördüğümüzde çok neşeli bir tavrı vardı. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Hezeyanla masum insanlara saldırıyorlar. Burada ehliyet, ruhsat sahibi olan kişi aracı silah kullanır gibi kullanmış. Direkt üstüne sürüyor, onu yok etmek üzere geliyor. Bu kasten adam vurmaktır. Öldürme niyeti ile arabayı üzerine sürüp öldürme niyeti vardır burada” şeklinde konuştu.

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