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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / DHA
12.03.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücü için istenen ceza belli oldu!

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Bakırköy'de dehşet saçan o sürücü için istenen ceza belli oldu!

Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen (22) hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama"  suçlarından 14 yıldan  32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Göçmen'in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da tespit edildi.  İddianame kabul edildi. Şüpheli Göçmen önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

GÖÇMEN'İN DARP EDİLMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'e karşı işlenen "Yaralama" ve "Mala zarar verme" fiillerini gerçekleştiren şüphelilerin ise kimliklerinin henüz tespit edilememesi sebebiyle soruşturmanın da ayrıldığı ve ayrı yürütüldüğü ifade edildi.

GÖÇMEN: PİŞMANIM 

Babası savcı, annesi hakim olan şüpheli Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018 tarihinde  çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Göçmen ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını, trafiğin de  durması üzerine vatandaşların tepki gösterdiğini belirtmişti. Kız arkadaşını darp etmediğini belirten Göçmen ifadesinde şunları söylemişti: "Vatandaşlar ile aramdaki tartışma büyüdü. 10-15 kişi aracıma saldırarak hasar verdi. Arabamın arka camına tekme attılar, cam kırıldı. Korktum, linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. Aracımı olay yerinden sağa sola doğru hareket ettirerek kaçmaya çalıştım. Pişmanım."

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle oldu:

"Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı  Aysu Aray, Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı.  Bu sırada Göçmen'in tokat attığı Aysu Aray aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen,  Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada  Zişan Mert Durmuş çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve  Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki  araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı.  Göçen olay yerinden uzaklaştı ve  kız arkadaşı Aysu Aray'ı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı,  bunun üzerine bölgede arbede yaşandı.  Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri  sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü."

Bakırköy'de dehşet anları! Aracı vatandaşların üzerine sürdü
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