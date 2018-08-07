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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
07.08.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Bakırköy Belediye Başkanı hakkında 11 yıl hapis istemi ile dava

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında, 2 yıl 8 aydan 11 yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldığı ortaya çıktı. Kerimoğlu’nun yanı sıra korumaları ve zabıtalarının da aralarında olduğu 8 kişi hakkındaki dava, geçen yıl yaşanan ve bir işçinin hayatını kaybettiği yıkımda yaşanan arbede nedeni ile açıldı. İddianamede, Kerimoğlu ve beraberindeki kişilerin, nüfuzlarını kullanarak müştekileri darp ettiği öne sürüldü. Kerimoğlu ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, davacıların kendisine küfrettiğini belirterek "Beni ölümle tehdit ettiler" dedi.

BAKIRKÖY Belediyesi, Bakırköy Spor Vakfı’nın 1993’ten beri işlettiği sosyal tesisler için aldığı yıkım kararını geçen 11 Aralık sabahı uygulamaya koydu. Yıkım esnasında, belediye işçisi Mustafa Yılmaz, başına isabet eden sert bir cisim nedeni ile yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın vefatı nedeni ile Başkan Bülent Kerimoğlu da olay yerine geldi. Bu esnada arbede yaşandı. Tesisin işletmecileri ile Başkan Kerimoğlu ve zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerilim sonrası taraflar birbirleri hakkında şikâyetçi oldu. Başkan Kerimoğlu ile birlikte zabıta korumaların da içinde bulunduğu 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma geçen ay tamamlandı.

KÜFREDİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
Başkan Kerimoğlu savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kerimoğlu ifadesinde özetle “Ben daha olay yerine henüz gelmişken, oradaki gruptan, bana, çocuklarıma ve eşime sinkaflı sözlerle küfür etmeye başladılar. ‘Bu ölümün sorumlusu sensin’ diyerek ölümle tehdit ettiler. Ayrıca, ‘Ş.. seni burada yaşatmayacağız’ diye bağırdılar. Sonradan adını öğrendiğim Alper İnanç isimli kişi bana aynı şekilde hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben, Şeref Varan’a doğru döndüğümde elini beline attı. Ancak, silah olup olmadığını görmedim. Bu yapı ruhsatsız ve kaçak yapı olduğu için yıkım kararı aldık. Bu nedenle, belediyeye ve şahsıma karşı husumet beslemektedirler” dedi.

SAVCILIK: NÜFUZLARINI KULLANDILAR
Savcı Yaşar Tanrıverdi'nin imzasını taşıyan 13 Temmuz tarihli iddianamede, 8 kişi, ‘Basit yaralama’, ‘Hakaret’, ve ‘Tehdit’ suçu işlemekle suçlandı. İddianamede şöyle denildi, “Tartışma sırasında Bakırköy Belediye Başkanı şüpheli Bülent Kerimoğlu ile yanındaki diğer şüphelilerin, müştekileri, nüfuzlarını kullanarak darp ettikleri, aynı zamanda şüpheli Bülent Kerimoğlu’nun, müşteki M. Şerif Varan ve Alper İnanç’a, sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu ve Alper İnanç’a ‘Seni öldüreceğim’ dediği…”

2 YILDAN 11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede, Kerimoğlu’nun yanı sıra iddianamede şüpheli olarak yer alan diğer isimler ise şunlar: Akın Güler, Ercan Görünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın Güneşli, Özcan Şentürk, Yücen Durukan, Zeynal Öncü... Savcılık, Kerimoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 11 yıla hapis istemi ile yargılanmasını istedi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma için Kasım ayı başına gün verdi.

Müştekilerin avukatı Şevket Çelik, "Soruşturmaya konu suçlar, bakanlık iznine bağlı değil. Bu nedenle, savcılık soruşturma izni için talepte bulunmadı" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı hakkında 11 yıl hapis istemi ile dava


KERİMOĞLU’NUN SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK
ÖTE yandan, Kerimoğlu’nun, yaptığı şikâyet başvurusu sonrası başka bir savcının yürüttüğü soruşturmada ise şüpheli Mehmet Şerif Varan hakkında 18 Temmuz’da takipsizlik kararı verildi.

Bakırköydeki yıkımda bu sabah acı haber 1 işçi yaşamını yitirdi... Başkan kavga etti
Bakırköy'deki yıkımda bu sabah acı haber! 1 işçi yaşamını yitirdi... Başkan kavga etti
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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