Bakanlık devrede
Hürriyet’in “Ayşe’yi kim kurtaracak” manşeti ile Türkiye gündemine taşıdığı Ayşe K.’nin (14) dramı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
Bakanlık yetkilileri, Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bilgi istedi. Yürütülen çalışmanın detaylarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan şöyle anlattı: “Uzman arkadaşlarımız önce ailenin yerini tespit etti ve ilk görüşme sağlandı. Anne H., şikâyetini geri çektiğini doğrulamış. Çocuklarımızla da görüşme yapılacak. Ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda nasıl bir önlem alacağımıza karar vereceğiz.”
Hürriyet’in ulaştığı üvey baba Y.S. ise şunları söyledi: “Yargılandım, ceza aldım. Eski eşime bir ev buldum. Sadece kızlarımın ihtiyaçlarını gidermek için o eve uğruyorum. Suçlamadan vazgeçtiklerini de yeni öğrendim. Kendime yeni bir hayat kurmak için şubat ayında yeni bir evlilik yaptım. Bu evliliğimden bir çocuğum oldu.”
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