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    İstanbul'da 'çakar' rezaleti

    İhsan YALÇIN -Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK (DHA)
    05.03.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı tarafından geçiş üstünlükleri iptal edilen çakarlı araçlar İstanbul'da at koşturuyor. Emniyet şeridinde çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Sürücüler çakarlı araçların kendilerini sıkıştırmasından şikâyetçi.

    BAĞCILAR'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında.
     
    EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI

    Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikâyetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergâhta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor. 
     
    EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor. Çakarlı araç  sürücüsüne ve ayrıysa araç sahibine ayrı ayrı 108 lira para cezası kesiliyor. 

    SÜRÜCÜ İNKÂR ETTİ AMA POLİS BULDU

    Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu fark eden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı. 

    GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

    İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kâğıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

    Etiketler: istanbul , çakar , Sürücü , son dakika
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