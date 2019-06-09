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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakanlar meclis nöbeti tutacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Bakanlar meclis nöbeti tutacak

AK Partili milletvekilleri “Eskiden bakanlar Meclis’e gelirdi, sorunlarımızı kendilerine ulaştırırdık, artık imkânımız da yok. Bölgemizdeki sorunları bakanlıklara ulaştıramıyoruz” şikâyetini sık sık dile getirince çözüm arayışları başladı. Yeni dönemde atanmış bakanlar TBMM’de nöbet tutarak, vekillerin sorunlarını dinleyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından, parlamenterlerle atanmış bakanların ilişkilerinin nasıl yürütüleceği konusuna çözüm aranıyor. Milletvekillerinin seçim bölgelerinin sorunlarına çözüm bulmak için ‘muhatap bulamamaları’ üzerine formül geliştirildi. Yeni dönemde atanmış bakanlar, TBMM’de nöbet tutarak, vekillerin sorunlarını dinleyecek. Bu sorun, son bir yıldan beri AK Parti içinde yapılan tüm milletvekili toplantılarında tekrar tekrar gündeme geldi. İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin ardından Ramazan ayındaki iftar yemeklerinde de yeniden gündem oluşturdu. Söz alan bazı milletvekilleri, şikâyetlerini dile getirerek, şunları söylediler: “Bakan yardımcısıyla görüşsek de bakanın görüşü ve onayı olmadan bir iş yapılamıyor. Dolayısıyla bölgemizdeki sorunları ilgili bakanlıklara ulaştıramıyoruz. Eskiden bakanlar Meclis’e gelirdi, sorunlarımızı burada kendilerine ulaştırırdık, artık o imkanımız da yok.”

SORUNU ÇÖZÜN

Bu görüşlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu soruna çözüm bulunması için AK Parti grup yönetimine talimat verdi. Grup yönetimi de, her bakanın TBMM’de haftalık nöbet tutması yöntemi geliştirdi. Ancak, bu hayata geçirilemeden yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi. Milletvekillerinin şikayetleri de askıda kaldı. AK Parti Genel Merkez yöneticileri de partinin hedef ve programlarına ilişkin önceliklerle, atanan bakanların aldığı kararlar veya bürokrasinin önceliğinin her zaman birbiriyle örtüşmediğine ilişkin sorunu dile getiriyorlar. Yeni sistemde bürokrasinin azalacağı, devletin işleyişinin daha hızlı ve verimli olacağı hedefinden uzaklaşıldığı eleştirileri de yapılıyor.

POLİTİKALARDA EŞGÜDÜM

AK Parti’yle kamu kurumları ve bakanlıkların bağının daha güçlü kurulması, karar mekanizmalarının hızlandırılması, sorumluluğu üstlenen partinin politika ve önceliklerine önem verilmesi için hem TBMM’de, hem de AK Parti genel merkezinde çalışmalar yürütülüyor. Bakan yardımcılarıyla belirli aralıkla toplantılar yapılarak, işleyişten kaynaklanan sorunların giderilmesine çalışılacağı belirtiliyor.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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