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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakandan kaza savunması: TCDD’nin kusuru yok

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Bakandan kaza savunması: TCDD’nin kusuru yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2018 yılında ölümlü sekiz kazanın meydana geldiğini, tahkikatın tamamlandığı dört kazada TCDD’nin kusurunun bulunmadığını savundu. Turhan, yanıtında özetle şu bilgilere yer verdi:

KAZA SAYISI AZALDI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak hemzemin geçitlerin iyileştirilmesine büyük önem verilmekte olup, 2003’te hemzemin geçit sayısı 4 bin 520 adet iken, 2018 ekim sonu itibariyle yüzde 35 azalarak 2 bin 909’a düşürülmüştür. 2003’te kontrollü hemzemin geçit sayısı 558 iken, 2018 itibarıyla yüzde 87 artışla bin 45 adete çıkarılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 82 adeti şehir merkezinde olmak üzere 133 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. 2003’ten itibaren hemzemin geçitlere yönelik iyileştirme çalışmaları sonucunda 2003 yılı öncesine göre 2018 yılında kaza sayısı yüzde 88 oranında, hayatını kaybeden insan sayısı ise yüzde 76 oranında azalmıştır.

2018 yılında demiryollarında 8 adet ölümlü kaza meydana gelmiş olup, 4 adetine tahkikat yapılmış ve yapılan tahkikatlarda TCDD’nin kusuru bulunmamıştır. Diğer 4 adet tahkikat ise devam etmekte olup sonucuna göre idari işlemler gerçekleştirilecektir.

İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik 3 Temmuz 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici 1’inci maddesi gereğince, hemzemin geçitlerle ilgili çalışmalar başlatılmış ve bugüne kadar 1122 hemzemin geçitte kauçuk/kompozit kaplama, 138’inde orta refüj, 380’inde asfaltlama, 292’sinde yavaşlama uyarı çizgileri ve
‘DUR’ yazısı-çizgisi yapılması, 2533 hemzemin geçitte işaret levhası yenileme, 232’sinde koruma sistemi kurulması, 28 hemzemin geçidin alt-üst geçide dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanmıştır.”

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