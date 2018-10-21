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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.10.2018 - 19:50, Son Güncelleme:

Bakan Turhan müjdeyi verdi: Yakında dev bir projeye başlayacağız

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Bakan Turhan müjdeyi verdi: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye başlayacaklarını belirterek, "Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak." dedi.

Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875'te Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünelin Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metro çalışması olduğunu söyledi.

Türk milletinin 626 metrelik tünelin ardından yeni bir metro hattının hizmete girmesi için 143 yıl beklediğini kaydeden Turhan, "İstanbullular, 1989'da hizmete açılan 7 kilometrelik Aksaray Metrosu ile rahmetli Turgut Özal döneminde tanıştı. Oysa geride bırakılan 150 yılda dünyanın birçok metropolünde ulaşım, yer altında metrolarla sağlanmaya başlanmıştı. Açıkçası elin oğlu şehirlerin altını, üstünü demir ağlarla örerken ülkemizde havanda su dövülüyordu." diye konuştu.

Sebebi ne olursa olsun, suçlu kim veya kimler olursa olsun bu durumu kabullenmenin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Bu duruma en esaslı itirazı, 1994'te, İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın özellikle ulaşım konusunda belediye başkanlığı döneminde, ortaya koyduğu vizyon, daha sonraki süreçlerde de meyvesini vermeye devam etti. Böylece, metro konusunda 150 yılda bir arpa boyu yol alınmazken, 15 yıl gibi kısa sürede sadece İstanbul’da 160 kilometre uzunluğunda metro yapıldı. Bu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşacak. Bugün açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu da bu vizyonun bir ürünüdür."

İstanbul'un, milletin nazarında çok büyük bir anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul'a ne kadar hizmet etsek azdır. Çalışmalarımız İstanbul'un her bölgesinde devam ediyor. Metrolarıyla, karayolu ulaşım sistemiyle bütün İstanbul'un her köşesinde, çalışmalarımız sürmektedir. Yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9 farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak. Bugün hizmete girecek Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, sadece 3 ilçeyi birbirine bağlamayacak, Üsküdar’dan Marmaray, oradan da Hacıosman metrosuna entegre olacak. Kısacası İstanbul’un tüm ilçelerini birbirine bağlama hedefimize daha da yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak diğer projelerimizi de bir bir hayata geçeceğiz."

Bakan Turhan, metronun hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

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