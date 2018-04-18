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    Bakan Soylu'nun konvoyu önünde kaza! Yaralılar var...

    Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
    18.04.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde, kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, Bakan Soylu, durdurduğu aracından inip, yaralılar hakkında bilgi aldı.

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    • Bakan Soylunun konvoyu önünde kaza...
    • Bakan Soylunun konvoyu önünde kaza...
    • Bakan Soylunun konvoyu önünde kaza...
    • Bakan Soylunun konvoyu önünde kaza...

    İçişleri Bakanı Soylu, 'Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'na katılmak üzere bugün Tekirdağ'a geldi. Bakan Soylu'nun aracının da yer aldığı konvoy, kente ilerlerken, çevre yolundaki sevgievleri önünde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Bakan Soylu'nun konvoyunun önünde meydana gelen kazada, kamyonet devrilirken, 6 kişi yaralandı. Bakan Soylu, kazayı görünce durdurduğu aracından inip, yaralıların bulunduğu bölgeye geçti. Yaralılarla yakından ilgilenen Soylu, durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan ambulanstaki sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralıların, hastaneye götürülmesinin ardından Bakan Soylu, toplantıya katılmak üzere otele geçti.

    Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

     

    Etiketler: süleyman soylu , trafik kazası , gündem
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