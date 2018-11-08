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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
08.11.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Bakan Soylu’dan uyuşturucuyla mücadelede metruk ev talimatı: Kanun dinlemeyin ansızın yıkın

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Bakan Soylu’dan uyuşturucuyla mücadelede metruk ev talimatı: Kanun dinlemeyin ansızın yıkın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen sene uyuşturucu nedeniyle 941 kişinin öldüğünü, ancak bu yılın ilk 9 ayında sayının 228’e düştüğünü açıkladı. Soylu, uyuşturucu yuvası haline gelen metruk binalar için ise valilere “Bu konuda kanun, kural dinlemeyin. Bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il, 922 ilçede eşzamanlı olarak ‘Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları’ yapılacağını bildirmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliği'nin Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Soylu şu açıklamaları yaptı:

“9 ayda 228 genç uyuşturucudan hayatını kaybetti. Geçen sene 941 kişiydi. Bir önceki yıl 920 kişi. Bu yıl itibarıyla bu sayı mücadelemizdeki kararlılığın sonunda bir noktaya kadar gelmiş durumda. Yıl sonu 500-550 gibi bir rakam tahmin ediyoruz. Bu konuda ciddi bir azalış elde ettik. Tutuklu sayısı yüzde 8.5 artışla 19 bin 476 oldu. Bu yıl tutuklanan 19 bin 466 bin kişiden 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcılarıydı. Öte yandan okullarda ve okul çevrelerinde denetimleri artırdık.”

Bakan Soylu’dan uyuşturucuyla mücadelede metruk ev talimatı: Kanun dinlemeyin ansızın yıkın

BEKLERSEK UYUŞTURUCU SATIŞI DEVAM EDER

Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina tespit ettiklerini belirten Soylu, uyuşturucunun en önemli dağıtım ve kullanım yeri olan metruk binalara karşı belediye başkanı, kaymakam ve valilere şu uyarılarda bulundu: “Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. ‘Onun kararını, bunun değerlendirmesini’ beklersek orada uyuşturucu satılmaya devam eder. Onun için bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir.”

ONLAR BARON DEĞİL, BALON TEK TEK SÖNDÜRECEĞİZ

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu çetelerine ve üst düzey üreticilere de kararlılıkla operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Uyuşturucu baronları tabirini kullanmak da son derece özendirici tabirdir. Onlar baron değil, balondur ve teker teker söndürmekte kararlıyız. Sokak satıcılarını nasıl yakalıyorsak ona mal temin edeni, aracılık edeni, üreteni, herkesi aynı kararlılıkla takip ediyoruz. 2017 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapan gruplara yönelik 70, 2018'in 10 ayında ise şu an 68 operasyon yapıldı. 2017'den itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış 5 bin kişiye işlem yaptık. Halihazırda 26 operasyon dosyası üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Tüm tedbirler, güvenlik açısından birbirini beslemektedir. Sokak satıcısı tutuklanınca yeri boş kalmıyor. Bu zinciri hep beraber kesmeliyiz" dedi. 

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