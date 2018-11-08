Bakan Soylu’dan uyuşturucuyla mücadelede metruk ev talimatı: Kanun dinlemeyin ansızın yıkın

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il, 922 ilçede eşzamanlı olarak ‘Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları’ yapılacağını bildirmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valiliği'nin Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlediği 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Soylu şu açıklamaları yaptı:



“9 ayda 228 genç uyuşturucudan hayatını kaybetti. Geçen sene 941 kişiydi. Bir önceki yıl 920 kişi. Bu yıl itibarıyla bu sayı mücadelemizdeki kararlılığın sonunda bir noktaya kadar gelmiş durumda. Yıl sonu 500-550 gibi bir rakam tahmin ediyoruz. Bu konuda ciddi bir azalış elde ettik. Tutuklu sayısı yüzde 8.5 artışla 19 bin 476 oldu. Bu yıl tutuklanan 19 bin 466 bin kişiden 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcılarıydı. Öte yandan okullarda ve okul çevrelerinde denetimleri artırdık.”

BEKLERSEK UYUŞTURUCU SATIŞI DEVAM EDER

Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina tespit ettiklerini belirten Soylu, uyuşturucunun en önemli dağıtım ve kullanım yeri olan metruk binalara karşı belediye başkanı, kaymakam ve valilere şu uyarılarda bulundu: “Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. ‘Onun kararını, bunun değerlendirmesini’ beklersek orada uyuşturucu satılmaya devam eder. Onun için bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir.”

ONLAR BARON DEĞİL, BALON TEK TEK SÖNDÜRECEĞİZ

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu çetelerine ve üst düzey üreticilere de kararlılıkla operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Uyuşturucu baronları tabirini kullanmak da son derece özendirici tabirdir. Onlar baron değil, balondur ve teker teker söndürmekte kararlıyız. Sokak satıcılarını nasıl yakalıyorsak ona mal temin edeni, aracılık edeni, üreteni, herkesi aynı kararlılıkla takip ediyoruz. 2017 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapan gruplara yönelik 70, 2018'in 10 ayında ise şu an 68 operasyon yapıldı. 2017'den itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış 5 bin kişiye işlem yaptık. Halihazırda 26 operasyon dosyası üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Tüm tedbirler, güvenlik açısından birbirini beslemektedir. Sokak satıcısı tutuklanınca yeri boş kalmıyor. Bu zinciri hep beraber kesmeliyiz" dedi.