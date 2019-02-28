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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
28.02.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan net mesajlar! ''Buradan namus sözü veriyorum''

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Bakan Soylu'dan net mesajlar! ''Buradan namus sözü veriyorum''

İÇİŞLERİ  Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'nde seçmenlerle bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Bir günde 7.2 ton esrar. 18 Avrupa ülkesinin bir yılda yakaladığını biz bir günde yakaladık. Buradan namus sözü veriyorum, çocuklarımızla, gençlerimizle, insanlarımızla onların zihniyetini ahlakını alt üst etmeye çalışan uyuşturucu satıcılarını yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz" şeklinde konuştu

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  • Bakan Soyludan önemli açıklamalar
  • Bakan Soyludan önemli açıklamalar
  • Bakan Soyludan önemli açıklamalar
  • Bakan Soyludan önemli açıklamalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Bakan Soylu, "Irak'ın Kuzeyi'nde bir hat kurup, bizi güneyimizden, bizi Ortadoğu'dan ayırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bize dediler ki, sizin hatlarınızı biz çizeriz, sizin sınırlarınızı biz yaparız, sizin anayasanızı biz yazarız, sizin ekonominizi elimizde biz tutarız, siz nereye müdahale edeceksiniz biz karar veririz. Biz de dedik ki onlara, siz bunlara karar veremezsiniz. Biz bulunduğumuz coğrafyada karar vermedikçe kimsenin oyun kurmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCU SATICILARINI YERİN YEDİ KAT DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERTİZ"

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Bir günde 7.2 ton esrar. 18 Avrupa ülkesinin bir yılda yakaladığını biz bir günde yakaladık. Bilmenizi isterim ki, çok yoğun ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 57 bin kişiyi kodese gönderdik. Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki, 'sadece uyuşturucu satıcılarını yakalıyorlar' E onları yakalıyoruz kötü mü ettik. 300 kişi kulaklarından tuttuk, uyuşturucunun organize çete liderlerini onları da kodese tekmeyi atarak gönderdik. Hiç merak etmeyin. Şunu buradan söz veriyorum. İyi ve kararlı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Buradan namus sözü veriyorum, çocuklarımızla, gençlerimizle, insanlarımızla onların zihniyetini ahlakını alt üst etmeye çalışan uyuşturucu satıcılarını yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz" şeklinde konuştu

“BÜTÜN DÜNYANIN HUZURUNA PARMAK ISIRDIĞI BİR TÜRKİYE'YE DOĞRU ADIM ADIM GİDİYORUZ"

2018 yılında organize suç çetelerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Soylu, "275 organize suç çetesini çökerrtik. Bunun 10'u ulusal düzeyde. Öyle mafya falan biz dinlemeyiz, ezer geçeriz. Milletimize musallat olan kim varsa ona müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz de. Bu ülkede herkese işine rahat giden, çocuğunu rahat üniversiteye gönderebilen, herkes eşini işe gönderdikten sonra gelecek mi gelmeyecek mi endişesi duymayan bütün dünyanın huzuruna parmak ısırdığı bir Türkiye'ye doğru adım adım gidiyoruz inşallah." dedi.

“50 GRAMLIK OY PUSULASINA İHTİYACIMIZ VAR"

Terörle mücadele hakkında da konuşan Süleyman Soylu, "Bir terör örgütü, arkasına Avrupa ve ABD var. Lojistik destek sağlıyorlar. Eğer güçsüz olursak, tepemize binerler, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Derdimiz o. İç güvenlikten sorumluyum ben İçişleri Bakanı olarak. İç güvenliğin sağlanması için, polisimizin, jandarmamızın rahat görev yapabilmesi için, diğer taraftan milletin huzur içinde olabilmesi için olması gereken bir şey var. O da siyasal istikrar ve siyasal güçtür. Bizim o 50 gramlık oy pusulasına ihtiyacımız var. Hadi teröristler yürüsün bakalım, yürüyorlar mı dağlarda. Eskiden İsrail'den isterdik gelmesini beklerdik. Şimdi kendimiz yapıyoruz, Türk mühendislerimiz yaptı. Çıldırdıkları bu biliyor musunuz." İfadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4 BUÇUK YIL CUMHURİYET DÖNEMİMİZİN EN PARLAK 4 BUÇUK YILI OLACAK"

Önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini de anlatan Soylu, "Önümüzdeki 4 buçuk yıl cumhuriyet dönemimizin en parlak 4 buçuk yılı olacak, önümüzdeki 4 buçuk yıl ekonomide sıçrayacağımız 4 buçuk yıl olacak, önümüzdeki 4 buçuk yıl Türkiye'yi tehdit edenler avuçlarını yalayacak bir 4 buçuk yıl olacak. Cumhur ittifakI ile birlikte güçlü bir irade ile beraber güçlü bir şekilde, bir taraftan önümüzdeki 4 buçuk yıllık hükümette ve 5 yıl da belediyelerde güçlü bir adımı hep birlikte atacağız. Sizden güç, destek ve kuvvet isteyeceğiz. İstanbul'a PKK'yı bulaştırmayacaksınız değil mi, terör örgütüne bulaştırmayacaksınız değil mi. Allah sizden razı olsun" dedi.

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