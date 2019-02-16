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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan kritik açıklamalar! 15 bini gitti 700'ü kaldı

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Ankara, Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Reyden, oydan, demokrasiden, sandıktan ve sizin desteğinizdendir cesaretimiz” dedi. Bakan Soylu ayrıca , "Kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel harekatımız, korucumuzla beraber, 15 bin gitti sadece 700 kaldı. Onu da bitirmezsek namerdiz. '' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut’ta 30 Ağustos seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Program kapsamında bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Bu ülke çok uzun yıllar bu memleket çok sıkıntılar çekti. Darbeler, ekonomik krizler, sağ sol, başı açık, başı örtülü, Türk, Kürt, dindar, laik. Bu ülkeyi aciz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bizi iktidar da yaptı, muktedir de yaptı. her 10 yılda bir bu ülkeye darbe yapmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı. 

"TERÖR NEREDEYSE PEŞİNDEYİZ”

"Dağlarımıza 15 bin terörist yığdılar” diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel harekatımız, korucumuzla beraber, 15 bin gitti sadece 700 kaldı. Onu da bitirmezsek namerdiz. Sözde Kürdistan’da biz kazanacağız diyor HDP’nin eş başkanı. Onlar Türkiye’yi eski Türkiye zannediyorlar. Amerika bize diyecek bunlara müdahale etmeyin, biz de etmeyeceğiz.

Amerika bize diyecek, sakın Fırat Kalkan’ı bölgesine girmeyin biz de girmeyeceğiz. Cerablus’a da girdik, Afrin’e de girdik. Terör neredeyse peşindeyiz.” 

“REYDEN, OYDAN, DEMOKRASİDEN, SANDIKTAN VE SİZİN DESTEĞİNİZDENDİR CESARETİMİZ”

En büyük gücün vatandaşın gücü olduğuna değinen Bakan Soylu, "Öyle zorlamaya çalışıyorlar ki. Büyük bir mücadele ettik. O mücadeledeki en büyük kuvvet sizin oyunuzdur. Yaptıkları hiçbir şey biz yıldıramadı. Siz öyle sesler veriyorsunuz ki, biz bu ülkenin sahibiyiz biz idare ediyoruz diyorsunuz. Gücünüze, desteğinize ihtiyacımız var. Sadece bizim değil etrafımızdaki coğrafyanın da ihtiyacı var. Özgür, zengin, güçlü, el açan değil, bütün dünyada hakkı artıran bir Türkiye olmalıyız” şeklinde konuştu. 

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