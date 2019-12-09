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Gündem
DHA
09.12.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan Fransızca tweet: On met à la porte les importuns

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Bakan Soylu'dan Fransızca tweet: On met à la porte les importuns

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı'nın ülkesine sınır dışı edilmesini, Fransızca 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notu ile paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter'dan bakanlığın, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Fransa vatandaşı 11 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımını retweetleyerek, Fransızca olarak 'İstenmeyenleri kapının önüne koyuyoruz' notunu paylaştı.

Bakan Soyludan Fransızca tweet: On met à la porte les importuns

 

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