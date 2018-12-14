Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tunceli'de bir mağarada 6 terörist sıkıştırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, 'Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek' dedi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek. Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." dedi.
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