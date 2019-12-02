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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/DHA
02.12.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

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Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3.4 milyon yeni nesil pasaport, 7,3 milyon sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, ülke genelinde 1328 noktadan günde 250 bin kişinin hizmet aldığını söyledi. Ehliyet ve pasaport işlemlerinin de devriyle büyük iş yükü ve bunun gerektirdiği yatırımların söz konusu olduğunu belirten Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin bu yeni dönemin ihtiyaçları gözetilerek, oluşturulduğunu aktardı. Bakan Soylu, "Özellikle personel takviyemiz ve yeni randevu verme sistemimizle randevu verme süresi 1 güne, işlem süreleri 8 dakikaya düştü. 2017 yılından sonra yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi. 3'ü bir yerde projesiyle pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı için tek başvuru ve bir kez verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ile işlem gerçekleştirilir hale geldi. Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1,3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yıl bittiğinde 50 milyonu aşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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