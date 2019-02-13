Bakan Soylu duyurdu! 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacak...

Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nın açılışına katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda konuşan Soylu, asayiş meselesinin, esas itibarıyla polislik mesleğinin kurulmasının da ana sebebi olduğunu, 21. yüzyılda siber suçlar, narkotik, organize suçlar gibi farklı suç türlerinin oluştuğunu ve buna ilişkin poliste de uzmanlık alanlarının ortaya çıktığını söyledi.

Asayişin, Emniyet Teşkilatı'nın her zaman ana konusu olacağını ifade eden Soylu, polisliğin yakalama ve önleme davranışları üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

"BEKÇİLİĞİ TEKRAR CANLANDIRDIK"

Soylu, önleyici polislik alanını boş bırakmamak gerektiğine işaret ederek, bu mantıkla bekçilik uygulamasını tekrar canlandırma yoluna gittiklerini anlattı.

Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."

Kadına yönelik şiddet noktasında da azalma yönünde ciddi kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Soylu, Türkiye'nin uluslararası ve ulusal raporlara göre bu sorunda İngiltere, Almanya, Danimarka gibi ülkelerin altında yer aldığı bilgisini verdi.

Soylu, "2017 yılında kadın cinayeti sayımız 353'tü, 2018 yılında bu sayı 279 oldu. Yani ülke genelinde yüzde 21 oranında bir azalış oldu." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN KADES SİTEMİ

Kadına yönelik şiddetle ilgili önemli projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada özellikle KADES uygulamasının önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim. 2018 yılı mart ayında başladığımız uygulamada geldiğimiz kullanıcı sayısı maalesef henüz istediğimiz düzeyde değil. Hali hazırda 28 bin 53 aktif kullanıcı sayısı var. Uygulama ile 7 bin 782 ihbar alınmış ve müdahale edilmiştir. Bu noktada müsaade ederseniz bir sitemimi de dile getirmek isterim. Arkadaşlarımız merak etmişler, kadın dergilerinin ve kadın derneklerinin internet sitelerini incelemişler. KADES uygulamamız için herhangi bir bilgilendirmeye, bir banner çalışmasına veya anasayfada bir habere maalesef rastlayamamışlar. KADES uygulamasının tanıtılmasına ve kullanılmasına biraz daha katkı yapmalarını kendilerinden beklediğimizi burada ifade etmek isteriz."

Soylu, asayiş birimlerinde kullanılmak üzere motosiklet sayısını bin 629'a yükselttiklerini, bu sayede asayiş uygulamalarında, ekiplerin olaylara müdahalesi noktasında ve görünürlüğün arttırılmasında etkinliğin yükseltildiğini bildirdi.

Çocukların suçtan korunması, güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla ilgili diğer bakanlıklarla sık sık biraya geldiklerini ve zaman zaman protokoller yaptıklarını anlatan İçişleri Bakanı Soylu, bu çerçevede okullardaki görevlendirmeler sonucu okul çevrelerinde meydana gelen asayiş olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2'lik azalma kaydedildiğini söyledi.

Soylu, asayiş hizmetlerinde polisin doğrudan vatandaşla temas kurduğunu belirterek, buradaki ilişkiyi sağlıklı şekilde kurmanın önemli olduğunu, bunun için polis merkezi amirliklerinde güven masalarının kurulacağını hatırlattı.

"SİZLERDEN TEYAKKUZ VE KIYAM HALİ BEKLİYORUM"

Salondaki asayiş şube müdürlerine seslenen Bakan Soylu, "Sizlerden büyük gayret bekliyorum. Bir teyakkuz ve kıyam hali bekliyorum. Hedefimiz, Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak olmalıdır." diye konuştu.

Soylu, asayiş suçlarının düşürülmesi ve bunların aydınlatılma oranının artırılması konusunda bu yıl 2018'e göre daha iyi bir tablonun ortaya çıkması için talimat verdi.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, bazı daire başkanları ile 81 il emniyet müdürlüğünde asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları ve asayiş şube müdürleri de yer aldı.

Uzunkaya, programın sonunda Bakan Soylu'ya cam içerisinde motosiklet işlemesi bulunan süs eşyası hediye etti.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMLERDE BEKÇİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİ?

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında şu koşullar aranmıştı;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

BEKÇİ ADAYLARI YAZILI SINAVDA 100 SORUYA CEVAP VERMİŞTİ

Yine geçtiğimiz dönemde sınava katılım sağlayan bekçi adayları, İlk ve Oraöğretim düzeyindeki Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından toplam 100 soruya cevap vermişti.

100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde, doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılmıştı. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememişti.